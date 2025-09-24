Iroda 
Bérelhető irodák Budapest XIII. kerületében – Metropol Office a Tüzér utcában

Ha professzionális, jól megközelíthető és modern irodát bérelne Budapest XIII. kerületében, a Metropol Office irodaház tökéletes választás. Az Árpád híd és a Göncz Árpád városközpont közvetlen közelében található, elegáns környezetet és rugalmas irodabérlési lehetőségeket kínál 90, 126 és 150 m²-es irodaterületekkel.

Miért érdemes irodát bérelni a XIII. kerületben?

A XIII. kerület irodapiaca az egyik legdinamikusabban fejlődő Budapesten, és számos előnyt kínál a vállalkozásoknak:

  • Kiváló lokáció: Az Árpád híd közelsége, a metró, villamos és buszmegállók révén a Metropol Office irodaház könnyen elérhető.

  • Presztízsértékű elhelyezkedés: Modern és elegáns környezet, amely bizalmat kelt ügyfelekben és partnerekben.

  • Kényelmes parkolás: Bérelhető zárt udvari parkolóhelyek a dolgozóknak és vendégeknek.

Bérelhető irodaterületek a Metropol Office-ban

Azonnal költözhető, rugalmasan alakítható irodák:

  • 90 m²-es iroda – ideális startupoknak, kisebb csapatoknak

  • 126 m²-es iroda – közepes méretű vállalkozások számára

  • 150 m²-es iroda – nagyobb cégek igényeire szabva

Minden iroda testreszabható, így vállalkozása pontosan olyan környezetben működhet, amely támogatja a növekedést.

Modern, hatékony irodakialakítás

A Metropol Office bérelhető irodái korszerű technológiával és igényes belső kialakítással várják bérlőiket:

  • Hangszigetelt válaszfalak

  • Nyitható ablakok és természetes fény

  • Egyénileg szabályozható légkondicionáló

  • Kialakított IT-hálózat

  • Testreszabható belső terek

Extra szolgáltatások, amelyek kiemelik a Metropol Office-t

Az irodabérlés itt nemcsak egy helyiséget jelent, hanem komplett üzleti környezetet:

  • VIP tárgyalók és előadótermek

  • Raktárhelyiségek

  • Kerékpártároló és öltözők

  • Fedett dohányzó

  • 24/7 portaszolgálat, biztonsági kamerarendszer

  • Recepció munkaidőben

Rugalmas feltételek, átlátható költségek

Az irodabérlés a Metropol Office-ban rejtett költségek nélkül, rugalmas szerződési lehetőségekkel érhető el. Az irodák azonnal költözhetők, így akár már holnap birtokba veheti új munkahelyét.

Miért a Metropol Office irodaház a legjobb választás?

✔ XIII. kerületi, frekventált lokáció az Árpád híd közelében
✔ Modern, reprezentatív irodák több méretben
✔ Parkolási lehetőség és extra szolgáltatások
✔ Rugalmas feltételek, átlátható költségek

Kérjen egyedi ajánlatot még ma, és költözzön be a Metropol Office irodaházba – Budapest egyik legvonzóbb irodalétesítményébe!

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.

