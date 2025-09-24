Bérelhető irodák Budapest XIII. kerületében – Metropol Office a Tüzér utcában

Ha professzionális, jól megközelíthető és modern irodát bérelne Budapest XIII. kerületében, a Metropol Office irodaház tökéletes választás. Az Árpád híd és a Göncz Árpád városközpont közvetlen közelében található, elegáns környezetet és rugalmas irodabérlési lehetőségeket kínál 90, 126 és 150 m²-es irodaterületekkel.

Miért érdemes irodát bérelni a XIII. kerületben?

A XIII. kerület irodapiaca az egyik legdinamikusabban fejlődő Budapesten, és számos előnyt kínál a vállalkozásoknak:

Kiváló lokáció : Az Árpád híd közelsége, a metró, villamos és buszmegállók révén a Metropol Office irodaház könnyen elérhető.

️ Presztízsértékű elhelyezkedés : Modern és elegáns környezet, amely bizalmat kelt ügyfelekben és partnerekben.

Kényelmes parkolás: Bérelhető zárt udvari parkolóhelyek a dolgozóknak és vendégeknek.

Bérelhető irodaterületek a Metropol Office-ban

Azonnal költözhető, rugalmasan alakítható irodák:

90 m²-es iroda – ideális startupoknak, kisebb csapatoknak

126 m²-es iroda – közepes méretű vállalkozások számára

150 m²-es iroda – nagyobb cégek igényeire szabva

Minden iroda testreszabható, így vállalkozása pontosan olyan környezetben működhet, amely támogatja a növekedést.

Modern, hatékony irodakialakítás

A Metropol Office bérelhető irodái korszerű technológiával és igényes belső kialakítással várják bérlőiket:

Hangszigetelt válaszfalak

Nyitható ablakok és természetes fény

Egyénileg szabályozható légkondicionáló

Kialakított IT-hálózat

Testreszabható belső terek

Extra szolgáltatások, amelyek kiemelik a Metropol Office-t

Az irodabérlés itt nemcsak egy helyiséget jelent, hanem komplett üzleti környezetet:

VIP tárgyalók és előadótermek

Raktárhelyiségek

Kerékpártároló és öltözők

Fedett dohányzó

24/7 portaszolgálat, biztonsági kamerarendszer

Recepció munkaidőben

Rugalmas feltételek, átlátható költségek

Az irodabérlés a Metropol Office-ban rejtett költségek nélkül, rugalmas szerződési lehetőségekkel érhető el. Az irodák azonnal költözhetők, így akár már holnap birtokba veheti új munkahelyét.

Miért a Metropol Office irodaház a legjobb választás?

✔ XIII. kerületi, frekventált lokáció az Árpád híd közelében

✔ Modern, reprezentatív irodák több méretben

✔ Parkolási lehetőség és extra szolgáltatások

✔ Rugalmas feltételek, átlátható költségek

Kérjen egyedi ajánlatot még ma, és költözzön be a Metropol Office irodaházba – Budapest egyik legvonzóbb irodalétesítményébe!

