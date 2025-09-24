Bérelhető irodák Budapest XIII. kerületében – Metropol Office a Tüzér utcában
Ha professzionális, jól megközelíthető és modern irodát bérelne Budapest XIII. kerületében, a Metropol Office irodaház tökéletes választás. Az Árpád híd és a Göncz Árpád városközpont közvetlen közelében található, elegáns környezetet és rugalmas irodabérlési lehetőségeket kínál 90, 126 és 150 m²-es irodaterületekkel.
Miért érdemes irodát bérelni a XIII. kerületben?
A XIII. kerület irodapiaca az egyik legdinamikusabban fejlődő Budapesten, és számos előnyt kínál a vállalkozásoknak:
-
Kiváló lokáció: Az Árpád híd közelsége, a metró, villamos és buszmegállók révén a Metropol Office irodaház könnyen elérhető.
-
️Presztízsértékű elhelyezkedés: Modern és elegáns környezet, amely bizalmat kelt ügyfelekben és partnerekben.
-
Kényelmes parkolás: Bérelhető zárt udvari parkolóhelyek a dolgozóknak és vendégeknek.
Bérelhető irodaterületek a Metropol Office-ban
Azonnal költözhető, rugalmasan alakítható irodák:
-
90 m²-es iroda – ideális startupoknak, kisebb csapatoknak
-
126 m²-es iroda – közepes méretű vállalkozások számára
-
150 m²-es iroda – nagyobb cégek igényeire szabva
Minden iroda testreszabható, így vállalkozása pontosan olyan környezetben működhet, amely támogatja a növekedést.
Modern, hatékony irodakialakítás
A Metropol Office bérelhető irodái korszerű technológiával és igényes belső kialakítással várják bérlőiket:
-
Hangszigetelt válaszfalak
-
Nyitható ablakok és természetes fény
-
Egyénileg szabályozható légkondicionáló
-
Kialakított IT-hálózat
-
Testreszabható belső terek
Extra szolgáltatások, amelyek kiemelik a Metropol Office-t
Az irodabérlés itt nemcsak egy helyiséget jelent, hanem komplett üzleti környezetet:
-
VIP tárgyalók és előadótermek
-
Raktárhelyiségek
-
Kerékpártároló és öltözők
-
Fedett dohányzó
-
24/7 portaszolgálat, biztonsági kamerarendszer
-
Recepció munkaidőben
Rugalmas feltételek, átlátható költségek
Az irodabérlés a Metropol Office-ban rejtett költségek nélkül, rugalmas szerződési lehetőségekkel érhető el. Az irodák azonnal költözhetők, így akár már holnap birtokba veheti új munkahelyét.
Miért a Metropol Office irodaház a legjobb választás?
✔ XIII. kerületi, frekventált lokáció az Árpád híd közelében
✔ Modern, reprezentatív irodák több méretben
✔ Parkolási lehetőség és extra szolgáltatások
✔ Rugalmas feltételek, átlátható költségek
Kérjen egyedi ajánlatot még ma, és költözzön be a Metropol Office irodaházba – Budapest egyik legvonzóbb irodalétesítményébe!
