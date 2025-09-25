Otthon Start-láz a belvárosban: licit, rekordgyors eladások és elszabadult árak – még a beragadt lakásokat is elkapkodják!

Felrobbant a budapesti belváros ingatlanpiaca az Otthon Start program szeptemberi indulása miatt. Az államilag támogatott, fix 3%-os hitel már az indulás előtti hetekben elképesztő hatást gyakorolt a keresletre: már nemcsak a jó ár-érték arányú lakásokat viszik, hanem azokat is, amelyek hónapokig porosodtak a hirdetési portálokon.

Augusztusban minden megváltozott

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodáinak szakmai vezetője szerint augusztusban az érdeklődők fele már az új hitellel keresett lakást, sokan pedig azonnal előszerződést írtak alá, nehogy lemaradjanak. Pedig a nyár eleje…