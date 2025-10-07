Pontosítják az Otthon Start egyes feltételeit

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start egyes feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét. Az első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételeket alapján alakították át az elvárásokat. Az első lakásszerzők által igényelhető legfeljebb 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel, az Otthon Start hatalmas népszerűségnek örvend. A szeptemberi indulást követően egyes adatok szerint minden munkanapon átlagosan ezer igénylést […]