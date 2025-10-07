Módosul a THM rendelet – könnyebben összehasonlíthatóvá válnak a Munkáshitel ajánlatok
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kereskedelmi kommunikációban a Munkáshitelt 4 millió forint és 10 éves futamidő mellett kell szerepeltetni a jövőben. A babaváró hiteleket az eddigi 10 millió forintos összeg helyett 11 millió forintos összeggel kell bemutatni az ilyen tájékoztatásokban. A hielekhez kapcsolódó kereskedelmi kommunikációban szereplő példára, THM értékre vonatkozó egységes előírásokat […]Tovább a teljes cikkre
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.