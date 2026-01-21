Minden hatodik Otthon Start igénylő CSOK Pluszt is kér. Miért éri meg a két lakástámogatást kombinálni?

A kormány év végi tájékoztatása alapján az Otthon Start programban résztvevők 16-18 százaléka CSOK Pluszt is igényel. Durván minden hatodik érdeklődő kombinálja a két támogatást. De miért éri meg a két programot összekombinálni? Milyen kockázatai lehetnek ennek a lépésnek? A Bankmonitor szakértői ezekre a kérdésekre válaszolnak. Az Otthon Start program népszerűségéhez kétség sem fér, Gulyás […]