Minden hatodik Otthon Start igénylő CSOK Pluszt is kér. Miért éri meg a két lakástámogatást kombinálni?
A kormány év végi tájékoztatása alapján az Otthon Start programban résztvevők 16-18 százaléka CSOK Pluszt is igényel. Durván minden hatodik érdeklődő kombinálja a két támogatást. De miért éri meg a két programot összekombinálni? Milyen kockázatai lehetnek ennek a lépésnek? A Bankmonitor szakértői ezekre a kérdésekre válaszolnak. Az Otthon Start program népszerűségéhez kétség sem fér, Gulyás […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.