Mivel az elmúlt hónapok meghatározó tényezője az ingatlanpiacon az Otthon Start volt, így a keresett ingatlanok is abból a körből kerültek ki, melyek megfeleltek a támogatott hitel feltételeinek. Ezek ráadásul az egyébként is népszerű kategóriákba tartoztak, így igencsak megcsappant a kínálatuk.

A legnagyobb kereslet a 3%-os, állami kamattámogatású hitel feltételeinek megfelelő, de ezen belül is a kisebb, jó állapotú lakások iránt mutatkozott az elmúlt hónapokban. Azok iránt a nagyobb alapterületű, vagy kisebb, de rosszabb állapotú ingatlanok iránt, amelyekre még éppen igénybe vehető az Otthon Start, már érezhetően kisebb volt az igény – összegezte a kialakult helyzetet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodája szakmai vezetője.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője is, aki szerint a vevők 90 százaléka az Otthon Start hitel segítségével igyekezett vásárolni, így a támogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok iránt nőtt meg az érdeklődés.

Márpedig a dél-budai kerületekben az állomány mintegy 40-50 százaléka megfelelt ezeknek a követelményeknek, így például családi házakat is lehetett kapni 150 millió forint alatt a XXII. kerületben, de még az újépítésűek 10 százaléka is belecsúszott ebbe a kategóriába, illetve néhány esetben egy kis ügyeskedéssel a beruházók becsúsztatták ide. Így a kereslet még az utóbbi szegmensben is érezhetően megnőtt.

A XIV. és XVI. kerületekben a 46-49 négyzetméteres panellakások voltak a legkelendőbbek, illetve hasonló méretű téglalakások. Olyannyira, hogy a vevők pillanatok alatt felszippantották a hitel feltételeinek megfelelő ingatlanokat a piacról, mutatott rá Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. Később pedig már csak nagyrészt felújítandó, sokszor drágán kínált ingatlanokkal lehetett találkozni, amelyekre még 5-10 millió forintot mindenképpen rá kellene költeni. Ez pedig már elbizonytalanította a vevőket.

A családi házak piacát viszont ebben a két kerületben kevésbé mozgatta meg az új kamattámogatott hitel, aminek talán az lehetett az oka, hogy egy felújítandó családi ház ára itt már 100 millió forint körül alakul, míg egy jobb állapotú családi házért 150 millió forintot is elkérhetnek a tulajdonosok. Így pedig az 50 millió forintos hitel nem igazán segítette ki a vevőket.

Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a legnagyobb kereslet a jó állapotú, azonnal költözhető lakások iránt mutatkozott az előző évben, akár kisebb garzonról, akár nagyobb lakásról volt szó. Az V. kerületben a befektetők alapvetően a kisebb, 30–45 négyzetméteres lakásokat keresték, melyeket rövid és hosszú távú kiadásra hasznosítottak. A XIII. kerületben a családok leginkább a 2–3 szobás, 60–80 négyzetméteres lakásokat vásárolták, de itt is aktívak voltak a befektetők, akik az 1–2 szobás, metróközeli lakásokra vadásztak.

A XVIII. kerületben szintén ezek a méretek voltak a legkeresettebbek, és ezekben a kategóriákban emelkedtek leginkább az árak. Mint Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője rámutatott: ide tartoztak a garzonlakások és az 1+1 félszobás lakások, akár panelekről, akár téglalakásokról volt szó, de utóbbiakból nem sok ilyen méretű ingatlant találtak a piacon a vevők. És persze keresték a vevők az 50–60 négyzetméteres panellakásokat és ugyanezt téglában.

Családi házaknál a 70-80 milliós kategóriát keresték leginkább, de ezek általában erősen felújítandó ingatlanok, amelyekre még 30 millió forintot rá kell költeni. Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a vevők láthatóan félnek az átlagos vagy felújítandó ingatlanoktól, így ezeknél hosszabb eladási időre kell számítania a tulajdonosaiknak.

A Velencei-tónál más hatásait is meg lehetett figyelni a támogatott hitelnek: miközben az Otthon Starttal elérhető ingatlanok kereslete nagyot emelkedtek, addig az ugyanitt található, akár azonos méretű és adottságú hétvégi házak kereslete viszont megállt, sok esetben az ára csökkent, hiszen a kereslet szinte teljes egészében az Otthon Start-os ingatlanokra irányult – jelezte dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője, aki hozzátette: megélénkült a telkek piaca is, feltehetően azért, hogy az Otthon Start-os vevők számára lakóingatlanokat építsenek rajtuk az ingatlanfejlesztők.

Végül pedig a Balatonnál elsősorban az 50-70 millió forintos, 50-70 négyzetméteres, használt lakások iránti kereslet élénkült meg, mivel ezek a típusok és méretek feleltek csak meg a támogatott hitel feltételeinek a tó partján. Ezeken kívül még a 28-35 négyzetméteres parti garzonlakásoknál lehetett nagyobb keresletet tapasztalni – tette hozzá Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője.

