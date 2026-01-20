Így húz le az USA a befektetéseden – és így védekezhetsz

Az amerikai kettős adóztatást elkerülő adószerződés megszűnését követően sokan már tudják, hogy az USA-ból érkező kifizetéseknél újra az általános amerikai forrásadó-szabályok érvényesek. 2024. január 1-től a magyar befektetőknek is 30%-os forrásadót kell fizetnünk, mint az egyezménnyel nem rendelkező országoknak. Az amerikai szabályrendszerben a külföldieknek fizetett, USA-forrású (rögzített, meghatározható, éves vagy időszakos jellegű) jövedelmeknél (ide tartozik […]