Még idén érdemes elkezdeni a takarékoskodást
Az újévi fogadalmak között gyakran szerepelnek a takarékossággal kapcsolatos elhatározások. Hogy a 2026-ra vonatkozó vállalásainkat meg is tudjuk valósítani, összefoglaltuk, hogy Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privátbanki Szegmens Menedzsment vezetője szerint milyen fő szabályok mentén érdemes belevágni. „Először azt kell eldöntenünk, rendelkezésünkre áll-e egy nagyobb összeg, amellyel belevágunk (például az év végi jutalom), […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.