Az újépítésű piac ősszel: kevesebb hirdetés, drágább négyzetméterárak
Az őszi hónapok elejére érezhetően visszafogottabb lett az újépítésű lakások hirdetési aktivitása: az aktív projektek száma alacsonyabb, mint az év első felében, ugyanakkor éves összevetésben a kínálat mennyisége szinte alig változott. A piac tehát nem szűkült tovább, inkább átrendeződött – néhány korábbi nagy fejlesztés kifutott, az új ütemek pedig még nem kerültek piacra.
Árakban viszont annál látványosabb az elmozdulás. A legtöbb városrészben ismét emelkedtek az átlagos négyzetméterárak, és bár a drágulás üteme elmarad a tavalyi rekordoktól, a trend egyértelműen felfelé…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.