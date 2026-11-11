Eszter örökölt egy lakásrészt, és azt hitte, emiatt nem jár neki a Wekerle+. Tévedett
Eszter 32 éves. Saját lakást még soha nem vásárolt, néhány éve azonban örökölt 25%-ot a nagymamája vidéki lakásából. Most Budapesten szeretne saját otthont venni, de amikor meglátta, hogy a Wekerle+ az első lakásszerzőket támogatja, rögtön lemondott róla. Hiszen már van ingatlan a nevén. Csakhogy a Wekerle+ szabályai ennél jóval árnyaltabbak. Egy örökölt lakásrész önmagában nem […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.