Eszter örökölt egy lakásrészt, és azt hitte, emiatt nem jár neki a Wekerle+. Tévedett

Eszter 32 éves. Saját lakást még soha nem vásárolt, néhány éve azonban örökölt 25%-ot a nagymamája vidéki lakásából. Most Budapesten szeretne saját otthont venni, de amikor meglátta, hogy a Wekerle+ az első lakásszerzőket támogatja, rögtön lemondott róla. Hiszen már van ingatlan a nevén. Csakhogy a Wekerle+ szabályai ennél jóval árnyaltabbak. Egy örökölt lakásrész önmagában nem […]