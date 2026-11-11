Személyi kölcsönt tervezel? Ezért érdemes most lecsapni az akár 100 ezer Ft-os jóváírásra
A Black Fridayről valószínűleg előbb jut eszedbe egy leárazott tévé vagy telefon, mint egy személyi kölcsön. Pedig most a bankok között is találni olyan novemberi akciót, amelyre érdemes lehet felfigyelni: a CIB november 11. és 30. között akár 100 ezer Ft jóváírást adhat az Előrelépő Személyi Kölcsön mellé. Ez főleg akkor lehet érdekes, ha egyébként […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.