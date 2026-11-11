Személyi kölcsönt tervezel? Ezért érdemes most lecsapni az akár 100 ezer Ft-os jóváírásra

A Black Fridayről valószínűleg előbb jut eszedbe egy leárazott tévé vagy telefon, mint egy személyi kölcsön. Pedig most a bankok között is találni olyan novemberi akciót, amelyre érdemes lehet felfigyelni: a CIB november 11. és 30. között akár 100 ezer Ft jóváírást adhat az Előrelépő Személyi Kölcsön mellé. Ez főleg akkor lehet érdekes, ha egyébként […]