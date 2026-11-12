Évekig tartó válság jöhet a magyar építőiparban: 2028 előtt aligha lesz fordulat
Drasztikusan visszaestek a megrendelések, egyre élesebb az árverseny, miközben a vállalkozások költségei folyamatosan emelkednek. A hazai építőipari cégek többsége már a bevételek további csökkenésére készül, sokan pedig létszámleépítésre kényszerülhetnek. Az ÉVOSZ friss felmérése szerint a szektor nehézségei még jó ideig velünk maradhatnak: érdemi fellendülésre legkorábban 2028-ban van esély – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
A hazai építőipar szereplői az elmúlt évek egyik legnehezebb időszakát élik. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) négyszáz vállalkozás bevonásával készült legfrissebb konjunktúrafelmérése szerint a megrendelések elapadása,…Tovább a teljes cikkre
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