Évekig tartó válság jöhet a magyar építőiparban: 2028 előtt aligha lesz fordulat

Drasztikusan visszaestek a megrendelések, egyre élesebb az árverseny, miközben a vállalkozások költségei folyamatosan emelkednek. A hazai építőipari cégek többsége már a bevételek további csökkenésére készül, sokan pedig létszámleépítésre kényszerülhetnek. Az ÉVOSZ friss felmérése szerint a szektor nehézségei még jó ideig velünk maradhatnak: érdemi fellendülésre legkorábban 2028-ban van esély – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A hazai építőipar szereplői az elmúlt évek egyik legnehezebb időszakát élik. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) négyszáz vállalkozás bevonásával készült legfrissebb konjunktúrafelmérése szerint a megrendelések elapadása,…