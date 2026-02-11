Több mint 10 milliót spórolhatsz a legolcsóbb lakáshitellel 2026 februárjában!

Az extrém dinamikus, 2025-ös lakáspiaci év után 2026 már kicsit más képet mutat: a lakásárak ugyan tovább emelkednek, de lassabban, a legjobb kamatok 6–7% között stabilizálódnak, miközben az Otthon Start továbbra is uralja a hitelkihelyezéseket. Ha nem vagy jogosult a támogatott lakáshitelre, vagy csak szeretnéd kiegészíteni azt, akkor kulcsfontosságú, hogy alaposan összehasonlítsd a bankok ajánlatait. […]