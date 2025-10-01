Vendégszerető recepcióst keres a veszprémi Oliva Hotel & Étterem

A veszprémi Oliva Hotel & Étterem, amely immár két évtizede fogadja a városba érkező vendégeket, új recepciós kollégát keres csapatába. Az Oliva 2004 Kft. által üzemeltetett szálloda családias hangulatáról és igényes szolgáltatásairól ismert – most pedig olyan munkatársat várnak, aki hosszú távon erősítené a front office csapatot.

Milyen feladatok várják az új kollégát?

A recepciós a szálloda arca, aki a vendégek első benyomásáért felel. A pozícióhoz tartozik a vendégek fogadása és kijelentkeztetése, a számlázási és adminisztrációs teendők ellátása, a foglalási…