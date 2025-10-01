Otthon 
Hihetetlen árcsökkenés: Újabb nagyszerű ingatlanokat mutatunk!

Az Ingatlantájoló megújult Hirdetésfigyelő szolgáltatásával 24 órán belül értesülhetsz arról, ha egy az általad beállított szűrési feltételeknek megfelelő ingatlan árát csökkentették. Ehhez nem kell mást tenned, mint Hirdetésfigyelőt beállítanod, és várnod a hírlevelet a legjobb ajánlatokkal. De ha az OtthonTérkép applikációt is letöltöd iOS-re vagy Androidra, akkor azonnali push üzenetben értesülhetsz arról, ha valamelyik számodra releváns ingatlan árát csökkentették. Mai válogatásunkban is nagyszerű ingatlanokat mutatunk kedvező áron.

Csodaszép kis nyaraló Orfűn
6 millió forinttal kínálják most kedvezőbb áron ezt a…

