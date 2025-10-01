25 százalékot esett a lakáshitel volumen augusztusban. Mi lehet a háttérben?
Augusztusban „csak” 105,7 milliárd forint összegben kötöttek lakáshitel szerződést a magyarok. Ez a júliusi 141,9 milliárd forintos adathoz képest óriási visszaesés. De mi történhetett a piacon? Nem meglepő, de ez már nagyrészt a szeptemberben induló Otthon Start hitelnek köszönhető. Az MNB adatai alapján augusztusban 105,7 milliárd forint összegben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel szerződést a bankok. Az […]Tovább a teljes cikkre
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Elkelt a világ egyik legnagyobb játékpiaci óriása, elképesztő összeget fizettek érte
Olyan játékok köthetőek a céghez, mint a The Sims vagy a FIFA.