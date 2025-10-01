25 százalékot esett a lakáshitel volumen augusztusban. Mi lehet a háttérben?

Augusztusban „csak” 105,7 milliárd forint összegben kötöttek lakáshitel szerződést a magyarok. Ez a júliusi 141,9 milliárd forintos adathoz képest óriási visszaesés. De mi történhetett a piacon? Nem meglepő, de ez már nagyrészt a szeptemberben induló Otthon Start hitelnek köszönhető. Az MNB adatai alapján augusztusban 105,7 milliárd forint összegben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel szerződést a bankok. Az […]