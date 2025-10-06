Otthon Start-trükk: így lesz pár millióból félmilliárd – a magyarok új kedvenc pénzcsináló gépezete!

Hihetetlen, de igaz: az Otthon Start Program nemcsak azoknak hozhat aranykort, akik most vennék meg első lakásukat, hanem azoknak is, akik befektetési céllal gondolkodnak.Ha valaki mindössze 5 millió forint saját pénzzel vág bele egy 50 milliós lakásvásárlásba, akkor – az elmúlt 25 év lakásáremelkedését a jövőbe vetítve – akár félmilliárd forintos nyereséget is elérhet a futamidő végére.

És a legjobb? Mindezt 3%-os fix kamattal, állami támogatással, miközben az ingatlanárak tovább kúsznak felfelé.

Befektetésre is használható az Otthon Start? Igen –…