Németországban fillérekért árulja a Lidl, Magyarországon akár bajba is kerülhetsz miatta: meddig marad tiltólistán az erkélynapelem?

Miközben Németországban már szinte hétköznapi háztartási termékké vált az erkélynapelem, Magyarországon továbbra sem lehet egyszerűen felszerelni és használni a Nyugat-Európában egyre népszerűbb technológiát. A különbség döbbenetes: amit a németek néhány tízezer forintnak megfelelő összegért levesznek a Lidl polcáról, azért itthon akár komoly következményekkel is szembenézhetnek a lakástulajdonosok.

Pedig első ránézésre nem tűnik bonyolult találmánynak. Az erkélynapelem lényegében egy kisebb teljesítményű napelemes rendszer, amelyet akár egy erkélyre, garázsra vagy teraszra is fel lehet szerelni. A megtermelt áram közvetlenül a lakás fogyasztását…