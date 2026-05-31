Ausztriában évtizedek óta tudhattak az azbesztveszélyről – még Budapestre is kerülhetett a veszélyes kőzúzalékból

Egyre súlyosabbnak tűnik az osztrák azbesztbotrány, amelynek magyarországi következményei még beláthatatlanok. A gyanú szerint éveken át kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából Magyarországra, főként útépítésekhez és közterületi munkákhoz. A történet különösen aggasztó, mert a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem új keletű problémáról van szó: a veszélyre már évtizedekkel ezelőtt is voltak figyelmeztető jelek – derül ki a G7 cikkéből.

Az ügyben érintett burgenlandi bányákból származó anyag több magyar településre is eljuthatott. A Greenpeace vizsgálatai szerint Vas vármegyében, többek között Bozsokon és…