Egyre többen számolnak újra: most éri meg igazán új építésű lakást venni
Az elmúlt években a magas hitelkamatok, az emelkedő építőipari költségek és a bizonytalan gazdasági környezet miatt sokan inkább kivártak a lakásvásárlással. Az ingatlanpiac azonban új szakaszba lépett: ma már nemcsak az számít, mennyibe kerül egy lakás, hanem az is, milyen fenntartási költségekkel, finanszírozási lehetőségekkel és hosszú távú értékállósággal lehet számolni.
Nem véletlen, hogy egyre nagyobb figyelem irányul az olyan új építésű fejlesztésekre, mint a Metrodom lakóparkjai, ahol a korszerű műszaki tartalom, a rugalmas finanszírozás és az energiahatékonyság éppen azokra a…Tovább a teljes cikkre
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