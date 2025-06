Az ingatlanpiaci áralkuk mozgástere az elmúlt években folyamatosan szűkült. Ezt a trendet igazolják vissza a Duna House friss adatai is, ugyanakkor a szakértők szerint tudatos vásárlási stratégiával továbbra is van lehetőség sikeres alkura. Azok a tranzakciók sikeresek, ahol a felek felkészülten, kompromisszumkészséggel és rugalmas időzítéssel viszonyulnak egymáshoz.



A tavaszi és nyári hónapokban budapesti panellakásoknál mindössze 1-2%-os az átlagos árengedmény, és a vidékieknél is csupán 3% körüli. Ezzel szemben vidéki téglaépítésű családi házaknál továbbra is előfordulhatnak akár 6-8%-os alkuk is.

„Általánosságban kijelenthető, hogy jelentősen csökkent az alku lehetősége, különösen a legnépszerűbb kategóriákban. Az elmúlt 10 évben az alkut tekintve fokozatosan romlott a vevők pozíciója, még akkor is, ha az árak közben emelkedtek. Ezért is értékelődött fel a jól felkészült ingatlanszakértők szerepe, mind vevői, mind eladói tekintetben” – hangsúlyozta Szegő Péter, a Duna House PR és elemzési szakértője.

A SIKERES ALKUK KULCSA: INFORMÁCIÓ, IDŐZÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

Fontos megkülönböztetni a klasszikus alkuhelyzetet attól, amikor egy kezdetben rosszul beárazott ingatlan végül alacsonyabb áron talál gazdára.

„Nem minden árcsökkenés alku, mivel sok esetben az eladó egyszerűen kénytelen igazodni a piaci realitásokhoz” – mondta Patlók László, a Duna House briliáns fokozatú franchise partnere. „A sikeres áralkuhoz elsősorban alapos felkészülés és stratégiai gondolkodás szükséges. Az első lépés mindig a piacismeret. Ha irreálisan alacsony ajánlatot adunk, könnyen elveszhet egy jó lehetőség.”

Van példa extrém nagy alkura is: egy 149 millió forintról induló családi ház végül 95 millió forintért kelt el. Mindez csak többszörös árcsökkentés után, és egy határozott, jól időzített vételi ajánlattal, amelyet gyors foglaló és rövid adásvételi határidő követett.

HOGYAN ALKUDJUNK JÓL VEVŐKÉNT ÉS ELADÓKÉN?

„Vevőként ismerjük meg a helyi piacot, az adott ingatlantípusra jellemző átlagárakat és az aktuális alkuarányokat. Az irreálisan alacsony ajánlatok könnyen elriaszthatják az eladót, különösen egy olyan időszakban, amikor ennyire szűk egy-egy alku mozgástere” – figyelmeztet a szakértő, aki szerint a sikeres alkuhoz hozzátartozik az empatikus, partneri kommunikáció is.

Ha a vevő például ésszerű felújítási költségekre hivatkozik vagy konkrét összegekkel, indoklással áll elő, nagyobb eséllyel ér el árengedményt, mintha magyarázat nélkül indítja el az alkut.

„Az eladóknak pedig érdemes tisztában lenniük azzal, hogy a vevők szinte kivétel nélkül próbálnak majd valamennyit alkudni, hiszen ez természetes része az ingatlanvásárlási folyamatnak. Ezért a legfontosabb, hogy az eladó előre kalkuláljon egy minimális mozgástérrel, de legyen határozott a saját elképzeléseiben” – javasolja Patlók László.