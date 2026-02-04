Stabilizálódott a kereslet a lakáspiacon: 7600 felett a januári adásvételek száma

Lakóingatlan-adásvételi tranzakciószám-becslés és jelzáloghitel-előrejelzés 2026. január



A DH Group havi tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2026 januárjában országosan 7662 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérhette a 235 milliárd forintot.

2026 januárjában a korábbi évek dinamikájához hasonló, mérsékelt aktivitással indult az ingatlanpiac. A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint az év első hónapjában országosan 7 662 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez a volumen az előző hónaphoz, a váratlanul erős decemberhez képest természetes lassulást mutat, ugyanakkor illeszkedik a piaci szezonalitásba.

A januári tranzakciószám mintegy 17%-kal alacsonyabb a 2025-ös év eleji induláshoz képest. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a tavalyi bázisidőszak kiugróan erős forgalmat produkált, amit elsősorban a Magyar Állampapír Plusz kamatfordulója és a kifizetések generáltak, jelentős tőkét csatornázva az ingatlanpiacra. Ehhez a fokozottabb aktivitáshoz mérten a mostani volumen azt jelzi, hogy a piac egy egészséges stabilizációs fázisban kezdte az évet a 2025 végi jelentős mozgások után.

Az Otthon Start Program (OSP) tavaly szeptemberben hozott látványos tranzakciós csúcsot, amelyet egy élesebb korrekció követett, majd a decemberi meglepetésszerű növekedés zárt le. Ehhez a hektikus időszakhoz képest a 2026-os január egy óvatosabb, de kiszámíthatóbb piaci rajtot mutat.

A 2025-ös évet végül a korábbi várakozásoknak megfelelően, a 120-130 ezres sáv felső határán, mintegy 129 ezer tranzakcióval zárta a hazai ingatlanpiac. A jelenlegi folyamatok és a januári nyitás alapján a Duna House a 2026-os év egészére is hasonló, 110-130 ezer közötti adásvételi számot prognosztizál.

A hitelpiac januárban is rendkívül élénk volt. A DH Group nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass adatai szerint januárra 235 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, amivel éves összevetésben 88,2%-os növekedés látható az MNB 2025-ös januári adataihoz képest. A Credipass várakozásai alapján a hitelvolumen a következő hónapokban is magas szinten maradhat, sőt, további élénkülés várható a piacon.

