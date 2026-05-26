Magyar családi vállalkozás reformálja meg a hőszigetelést a nemzetközi piacon

Globális problémára hozott megoldást egy hazai családi innováció, a GWR Nano Insulation, melynek segítségével 43%-kal csökkenthető az épületek energiafelhasználása. A termék már bizonyított a nemzetközi piacon: a Föld egyik legmelegebb helyén épült Quatar-i FIFA Stadion szigetelésénél is ezt a technológiát használták. A magyar fejlesztés többek között megjelent Spanyolországban, Hollandiában és Vietnámban is, a család pedig tovább terjeszkedik.

A globális felmelegedés egyik áldatlan következménye, hogy légkondi nélkül lassan képtelenek vagyunk létezni, az emiatt kevesebbet szellőztetett lakásokban egy idő után megjelenik a penész, számos egészségügyi gondot okozva. A hagyományos hőszigetelő eszközök pedig egyre kevésbé nyújtanak megfelelő védelmet a szélsőséges környezeti változásokkal szemben.

Erre a komplex problémára kínál alternatívát a teljes mértékben magyar fejlesztésű GWR Nano Insulation. A folyékony halmazállapotú, nanotechnológiás hőszigetelő bevonat pár nap alatt felvihető, nem kevés pénzt spórolva azoknak, akik házfelújításra adják a fejüket. Arról nem is beszélve, hogy használatakor csak minimális hulladék keletkezik és nincs szükség hagyományos, vastag szigetelő rétegek kialakítására.

A fejlesztés különlegessége, hogy egyszerre több problémát kezel: -60 °C és +260 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható, páraáteresztő képessége révén csökkenti a páralecsapódás és a penészképződés kockázatát, miközben hozzájárul az egyenletesebb beltéri hőmérséklet fenntartásához. A technológia nemcsak külső és belső falak szigetelésére alkalmas, hanem falfűtési és padlófűtési rendszerek hatékonyságának növelésében is szerepet kaphat.

A magyar innováció a nemzetközi piacokon is jelentős projektekben kapott szerepet. A technológiát olyan extrém környezeti körülmények között is alkalmazták, mint a Quatar-i FIFA stadion, ahol kiemelt fontosságú a magas hőterhelés kezelése. A vállalat emellett auditált mintaházakkal és mérési eredményekkel is igazolja a technológia teljesítményét: A cég adatai szerint a megoldás akár 43%-os energiamegtakarítást is eredményezhet a szigeteletlen épületekhez képest, míg a közismert 10 centiméteres EPS rendszerekkel viszonyítva 9,5%-al tud többet nyújtani.

A családi vállalkozás magyarországi gyártásfejlesztéssel és kapacitásbővítéssel készül a következő időszakra, célja pedig egy olyan energiahatékony technológia globális elterjesztése, amely egyszerre kínál fenntarthatóbb működést és hosszú távú költségcsökkentést az építőipar számára.