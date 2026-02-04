Otthon Starttal is megvásárolható családi házak – felújított, újszerű és panorámás otthonok egy helyen
Az Otthon Start program nemcsak lakásoknál, hanem családi házaknál is komoly lehetőséget jelent a vásárlóknak. Összegyűjtöttünk négy olyan eladó családi házat Budapesttől Debrecenen és Pomázon át egészen Kecskemétig, amelyek Otthon Starttal is megvásárolhatók, és műszaki, elrendezési vagy elhelyezkedési szempontból is figyelemre méltó alternatívát kínálnak.
Felújított családi ház Budapest XX. kerületében, kerttel és garázzsal
Kossuthfalván kínálnak megvételre egy 50 négyzetméteres, teljes körűen felújított, 2 szobás családi házat, amely ideális választás lehet városi környezetben élőknek. Az ingatlan külső hőszigetelést kapott, a tető,…
