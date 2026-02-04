A családi házaknál is leginkább az olcsó ajánlatokat keresték a vevők

Ha nem is a családi házak fénykora volt az elmúlt néhány hónap a hazai ingatlanpiacon, azért a kereslet nem szűnt meg irántuk. Ráadásul most ebben a kategóriában nagyobbat lehetett alkudni, mint a lakásoknál.

Családi házaknál a 70-80 milliós kategóriát vették leginkább, de ezek általában erősen felújítandó ingatlanok voltak, amelyekre még 30 millió forintot rá kellett költeni – szögezte le Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője az elmúlt hónapok ingatlanpiaci helyzetét vázolva.

A dél-pesti kerületekben mintegy 850 ezer forintos átlagos kínálati négyzetméterárral lehetett találkozni a családi házaknál – ezt már Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője jelezte, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ez azonban nem a valós eladási árat jelentette, az akár több mint 20 százalékkal is mélyebben lehetett.

Emellett a családi házak jóval lassabban is keltek el, mint a lakások, különösen, ha jelentős felújításra szoruló, nagyméretű vagy nem hitelezhető ingatlanokról volt szó, melyeknél az értékesítési idő így már években mérhető – tette hozzá a szakértő.

Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője ugyanakkor úgy látta, hogy a családi házaknál a felújítandó ingatlanok is szóba jöhettek célpontként a vevők számára. Azt viszont megerősítette, hogy ezeknél lehetett a legnagyobb mértékben alkudni.

Eközben az érdi ingatlanpiacon lévő házaknál realizált tranzakciókból az rajzolódott ki, hogy itt még bőven 1 millió forint alatt jártak a négyzetméterárak, sőt a nagyobb méretű házak esetében a félmillió forintot sem érte el az eladási négyzetméterár – jelezte Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.

Azt is hozzátette, hogy az újépítésű családi házaknál is jelentős a szórás az árakat tekintve, de átlagosan 120-140 milliós ingatlanok jelentek meg a kínálatban, ami arra mutatott rá, hogy ebben a szegmensben lényegesen magasabb árakkal kellett kalkulálni, mint a használt házaknál.

A szakértő azt is elmondta, hogy a családi házaknál a magas ár miatt lehetett találkozni azzal a jelenséggel, hogy a vevők akár több állami támogatású hitelt – Otthon Start, CSOK Plusz és Babaváró – is felvettek egyszerre, hogy finanszírozni tudják a vételárat.

Ha még kijjebb tekintünk, akkor azt lehet látni, hogy Velencei-tónál erősen kettévált a lakóingatlan besorolású és hétvégi házak piaca. Mindez a hitellehetőségekkel áll összefüggésben, melyek hatására a hétvégi házak, nyaralók iránt a kereslet nyomottabbá vált, ez pedig harmadával alacsonyabb árakat eredményezett ebben a szegmensben – derült ki dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodája szakmai vezetőjének szavaiból.

Ez azt jelenti, hogy míg egy-egy hétvégi ház ára így 35–40 millió forint környékén alakult, addig egy ugyanolyan méretű és adottságú, de lakóingatlanként szereplő ház ára akár a 65 millió forintot is megközelítette – tette hozzá a szakértő.

Ha valaki a Balatonnál nézett körül, akkor újszerű családi házakat a déli parton 1–1,5 millió forintért tudott megvásárolni, míg az északi parton kicsit drágábban 1,2–2 millió forint közötti áron – jelezte Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője, aki szerint ugyanakkor a balatoni ingatlanpiacot a mérsékelt lendület jellemezte az elmúlt időszakban.

És persze akadtak olyan budapesti kerületek is, ahol a családi házak az elmúlt hónapokban egy kicsit háttérbe szorultak, így például a XIV. és XVI. kerületben. Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta, hogy egy felújítandó családi ház ára itt 100 millió forint körül alakult, míg egy jobb állapotú családi házért már 150 millió forintot is elkérhettek a tulajdonosok.

Emiatt pedig jelentős hitelösszeg volt szükséges egy ilyen családi ház megvásárlására, ha a vevőnek nem állt rendelkezésére megtakarítás vagy másik ingatlan eladásából származó összeg. Ez pedig itt vissza is fogta a keresletet.

