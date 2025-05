Fedezze fel a Szerémi Business Park előnyeit, ahol belváros közeli raktárak, köztük kuriózumnak számító magasraktárak és irodák várják az új bérlőket kiváló ár-érték arányban! Akár logisztikai központot, akár irodai hátteret keres, itt minden adott a gyors beköltözéshez.

Raktár bérlés Budapest XI. kerület – Kiváló elhelyezkedés, gyors megközelíthetőség

A Szerémi Business Park a Szerémi út és Kondorosi út sarkán, Budapest XI. kerületében található, közel az M1/M7/M0 autópályákhoz, a Rákóczi hídhoz, valamint a 6-os főúthoz. A kiváló tömegközlekedési kapcsolatokat a 18-as, 41-es, 47-es villamosok és a 114-es, 213-as, 214-es buszok biztosítják, így a belváros percek alatt elérhető.

A környék fejlett infrastruktúrával rendelkezik, éttermek, boltok és szolgáltatók könnyítik meg a mindennapi működést.

Azonnal elérhető raktárak bérlésre – Budapesten ritka lehetőség a nagy belmagasságú raktár ennyire közel a belvároshoz!

1 db 300 m²-es raktár (4 m belmagasság)

1 db 600 m²-es raktár

600–4500 m²-ig magasraktárak akár 12,5 méteres belmagassággal

A raktárak össze is nyithatók, így akár egyedi igényekre szabott megoldás is megvalósítható.

Bérleti díj : már nettó 7–7,5 EUR/m²-től

: már Üzemeltetési költség: mindössze nettó 1,8 EUR/m²

Modern irodák bérlése rugalmas feltételekkel

A raktárak mellett 25–330 m² közötti modern irodaterületek is elérhetők:

Iroda bérlés – már nettó 9–10 EUR/m²-től

– már Rugalmas bérleti feltételek

Korszerű infrastruktúra

Biztonság és kényelem egy helyen

A Szerémi Business Park zárt, őrzött terület, ahol 24 órás biztonsági szolgálat működik.

Parkolási lehetőség:

Személyautó : nettó 45 EUR/hó

: nettó 45 EUR/hó Teherautó, kamion: nettó 70 EUR/hó

Továbbá kamionbeálló, teherrámpa és tágas fordulótér is rendelkezésre áll, így a logisztikai folyamatok gyorsan és hatékonyan lebonyolíthatók.

Ne maradjon le – a legjobb raktár- és irodabérleti lehetőségek gyorsan elkelnek!

Ha Ön is megbízható, jól megközelíthető raktárat vagy irodát keres Budapest XI. kerületében, kattintson most, és kérjen ajánlatot! Ezek a bérlemények azonnal költözhetők, és kiváló választás logisztikai, kereskedelmi vagy szolgáltató cégek számára is.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.