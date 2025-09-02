A Duna House Cégcsoport havi Tranzakciószám Becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése szerint 2025 augusztusában országosan 11 369 lakóingatlan adásvétele valósult meg, míg a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege elérte a 120 milliárd forintot.

A visszafogottabb nyári hónapok után, az Otthon Start Program hatására, már augusztusban látványosan felpörgött a hazai ingatlanpiac.

A Duna House, saját adatain alapuló becslése alapján országosan 11 369 adásvétel történt, amely az előző év ugyanezen időszakához képest 21,9%-os növekedést jelent a tranzakciók számában, de még az előző hónaphoz képest is jelentős, 19,8%-os ugrást mutatnak az adatok. Ez a szám 2020 óta legmagasabb augusztusi érték.

Az ingatlanpiacon érezhető volt, hogy azok a vevők, akik nem jogosultak az Otthon Start Programra, előrehozták vásárlási döntéseiket, így a kereslet augusztusban jelentősen megugrott.

Szintén augusztusban a Credipass, a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája hazai adatai alapján 120 milliárd forintos hitelvolumen becsülhető, ami ugyan 11,1%-os csökkenést mutat az előző havi becsült értékhez képest, de az előző év azonos időszakában mért MNB adathoz képest 9,7%-os emelkedést jelent.

A havi csökkenést itt elsősorban az magyarázza, hogy a folyamatban lévő ügyletek egy része elhalasztódott annak érdekében, hogy az ügyfelek már az Otthon Start Program keretében vehessenek fel hitelt, ami átmenetileg visszafogta az augusztusi hitelfelvételek volumenét.

Látszólag tehát ellentétes mozgás volt tapasztalható az ingatlan- és hitelpiacon, valójában azonban mindkét trend mögött ugyanaz a tényező, az Otthon Start Program elindulása áll. A megtorpanás így mindenképpen átmenetinek tekinthető, mivel a program indulása iparági konszenzus szerint új rekordhitelvolumenhez vezethet.