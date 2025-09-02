Brutális építkezési boom jöhet: 25 ezer új otthon épülhet az Otthon Start miatt – így robbanhat fel az ingatlanpiac!
Soha nem látott fordulat előtt állhat a magyar építőipar: hétfőn elindult az Otthon Start 3%-os lakáshitel, amely nemcsak a családoknak hozhat hatalmas könnyebbséget, hanem az egész ágazatot felrázhatja. A szakértők már most „mini aranykorról” beszélnek.
Tízezrével jöhetnek az új otthonok
Az ÉVOSZ elnöke, Koji László szerint az új konstrukció igazi rakétát tolhat a lakásépítések alá. Már idén 10 ezerrel több lakás építése indulhat el, jövőre pedig akár 25 ezer új otthon is felépülhet – miközben 2025-ben alig 12-13 ezer lakás…
