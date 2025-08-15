Iroda Raktár 
Nagyobb raktárt bérelne a belváros közelében? Itt irodákat is talál!

Ha nagy alapterületű raktárt keres Budapest belvárosának közelében, vagy irodát bérelne frekventált budai elhelyezkedéssel, a Temesvári Business Park ideális választás. A XI. kerületben található ingatlan komplexum rugalmas bérleti feltételekkel kínál összenyitható raktárakat és különböző méretű irodákat, akár rövid távra is, kedvező áron.

Kiváló elhelyezkedés, könnyű megközelíthetőség

A Temesvári Business Park a XI. kerület Temesvár utcájában található, az M1-es, M7-es és M0-ás autópályák közelében. A közeli Szerémi út és Fehérvári út biztosítja a gyors kapcsolatot a belvárossal, a villamos- és buszmegállók (Albertfalva kitérő) révén pedig tömegközlekedéssel is könnyen elérhető.

Kiadó raktárak nagy területtel

  • Raktárak: 150 nm-től 400 nm-ig bérelhetők (összenyitható, akár nagyobb raktár is kialakítható)
  • A legkeresettebb, 200-300 nm-es raktárakból is széles a választék
  • Bérleti díj: 6,5 euró/nm + áfa/hó
  • Üzemeltetési költség: 1,8 euró/nm + áfa/hó

Rugalmasan bérelhető irodák

  • Irodák: 25 nm-től 1000 nm-ig
  • Bérleti díj: 8,5 euró/nm + áfa/hó
  • Üzemeltetési költség: 1,8 euró/nm + áfa/hó
  • Hosszú és rövid távú bérleti lehetőség is
  • Kedvező ár, rugalmas feltételek

Biztonság és extra szolgáltatások

A Temesvári Business park területe körülkerített, védett, ahol 24 órás biztonsági szolgálat és karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll. Parkolóhelyek is bérelhetők 40 eurótól.

Miért érdemes a Temesvári Business Parkot választani?

  • Belváros közeli, frekventált elhelyezkedés
  • Rugalmas bérleti feltételek irodákra és raktárakra
  • Kedvező ár és alacsony üzemeltetési költség
  • Könnyű megközelíthetőség autóval és tömegközlekedéssel
  • Biztonságos, professzionális környezet

Ha irodát vagy raktárt bérelne a XI. kerületben, és fontos a jó lokáció, a rugalmas méretválasztás és a kedvező ár, akkor a Temesvári Business Park tökéletes megoldást kínál.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.

