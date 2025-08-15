Nagyobb raktárt bérelne a belváros közelében? Itt irodákat is talál!

Ha nagy alapterületű raktárt keres Budapest belvárosának közelében, vagy irodát bérelne frekventált budai elhelyezkedéssel, a Temesvári Business Park ideális választás. A XI. kerületben található ingatlan komplexum rugalmas bérleti feltételekkel kínál összenyitható raktárakat és különböző méretű irodákat, akár rövid távra is, kedvező áron.

Kiváló elhelyezkedés, könnyű megközelíthetőség

A Temesvári Business Park a XI. kerület Temesvár utcájában található, az M1-es, M7-es és M0-ás autópályák közelében. A közeli Szerémi út és Fehérvári út biztosítja a gyors kapcsolatot a belvárossal, a villamos- és buszmegállók (Albertfalva kitérő) révén pedig tömegközlekedéssel is könnyen elérhető.

Kiadó raktárak nagy területtel

Raktárak: 150 nm-től 400 nm-ig bérelhetők (összenyitható, akár nagyobb raktár is kialakítható)

(összenyitható, akár nagyobb raktár is kialakítható) A legkeresettebb, 200-300 nm-es raktárakból is széles a választék

raktárakból is széles a választék Bérleti díj: 6,5 euró/nm + áfa/hó

Üzemeltetési költség: 1,8 euró/nm + áfa/hó

Rugalmasan bérelhető irodák

Irodák: 25 nm-től 1000 nm-ig

Bérleti díj: 8,5 euró/nm + áfa/hó

Üzemeltetési költség: 1,8 euró/nm + áfa/hó

Hosszú és rövid távú bérleti lehetőség is

Kedvező ár, rugalmas feltételek

Biztonság és extra szolgáltatások

A Temesvári Business park területe körülkerített, védett, ahol 24 órás biztonsági szolgálat és karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll. Parkolóhelyek is bérelhetők 40 eurótól.

Miért érdemes a Temesvári Business Parkot választani?

Belváros közeli, frekventált elhelyezkedés

Rugalmas bérleti feltételek irodákra és raktárakra

irodákra és raktárakra Kedvező ár és alacsony üzemeltetési költség

és alacsony üzemeltetési költség Könnyű megközelíthetőség autóval és tömegközlekedéssel

autóval és tömegközlekedéssel Biztonságos, professzionális környezet

Ha irodát vagy raktárt bérelne a XI. kerületben, és fontos a jó lokáció, a rugalmas méretválasztás és a kedvező ár, akkor a Temesvári Business Park tökéletes megoldást kínál.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.