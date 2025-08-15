Nagyobb raktárt bérelne a belváros közelében? Itt irodákat is talál!
Ha nagy alapterületű raktárt keres Budapest belvárosának közelében, vagy irodát bérelne frekventált budai elhelyezkedéssel, a Temesvári Business Park ideális választás. A XI. kerületben található ingatlan komplexum rugalmas bérleti feltételekkel kínál összenyitható raktárakat és különböző méretű irodákat, akár rövid távra is, kedvező áron.
Kiváló elhelyezkedés, könnyű megközelíthetőség
A Temesvári Business Park a XI. kerület Temesvár utcájában található, az M1-es, M7-es és M0-ás autópályák közelében. A közeli Szerémi út és Fehérvári út biztosítja a gyors kapcsolatot a belvárossal, a villamos- és buszmegállók (Albertfalva kitérő) révén pedig tömegközlekedéssel is könnyen elérhető.
Kiadó raktárak nagy területtel
- Raktárak: 150 nm-től 400 nm-ig bérelhetők (összenyitható, akár nagyobb raktár is kialakítható)
- A legkeresettebb, 200-300 nm-es raktárakból is széles a választék
- Bérleti díj: 6,5 euró/nm + áfa/hó
- Üzemeltetési költség: 1,8 euró/nm + áfa/hó
Rugalmasan bérelhető irodák
- Irodák: 25 nm-től 1000 nm-ig
- Bérleti díj: 8,5 euró/nm + áfa/hó
- Üzemeltetési költség: 1,8 euró/nm + áfa/hó
- Hosszú és rövid távú bérleti lehetőség is
- Kedvező ár, rugalmas feltételek
Biztonság és extra szolgáltatások
A Temesvári Business park területe körülkerített, védett, ahol 24 órás biztonsági szolgálat és karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll. Parkolóhelyek is bérelhetők 40 eurótól.
Miért érdemes a Temesvári Business Parkot választani?
- Belváros közeli, frekventált elhelyezkedés
- Rugalmas bérleti feltételek irodákra és raktárakra
- Kedvező ár és alacsony üzemeltetési költség
- Könnyű megközelíthetőség autóval és tömegközlekedéssel
- Biztonságos, professzionális környezet
Ha irodát vagy raktárt bérelne a XI. kerületben, és fontos a jó lokáció, a rugalmas méretválasztás és a kedvező ár, akkor a Temesvári Business Park tökéletes megoldást kínál.
A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.