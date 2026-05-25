Tömegek hagyják el ezeket a magyar városokat és falvakat: drámai népességfogyás rajzolódik ki az országban

Magyarország lakossága már több mint másfél évtizede folyamatosan csökken, de a friss adatok alapján most egy újabb, meglepő tendencia rajzolódik ki: nem a legkisebb falvak ürülnek ki a leggyorsabban, hanem egyre több város veszít látványosan lakosokat.

A Pénzcentrum friss elemzése szerint az elmúlt években nemcsak a vidéki aprófalvakból, hanem nagyvárosokból, megyeszékhelyekről, sőt Budapest több részéből is jelentős népesség tűnt el. A kérdés így már nem az, hogy fogy-e Magyarország lakossága, hanem az: honnan mennek el ennyien?

Már 9,5 millió alatt…