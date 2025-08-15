Augusztusban újra megmozdult a kiadó ingatlanok piaca

Az elmúlt fél év enyhe árcsökkenése és stagnálása után augusztusban újra felfelé indultak a bérleti díjak: országos szinten mérsékelt, de érzékelhető emelkedés látszik a hirdetési árakban. A kínálat mennyisége közben hajszálnyival szűkült, ami részben szezonális okokra vezethető vissza. A nyár végén megjelennek a piacon a friss egyetemisták, akik a nagyobb városokban egyszerre keresnek lakást a szeptemberi iskolakezdésre készülve.

Három ársáv, eltérő dinamika

A kiadó lakások átlagárai továbbra is jól elkülönülő sávokban mozognak: az elmúlt időszakban mindhárom árszint nagyjából párhuzamos mozgást…