Augusztusban újra megmozdult a kiadó ingatlanok piaca
Az elmúlt fél év enyhe árcsökkenése és stagnálása után augusztusban újra felfelé indultak a bérleti díjak: országos szinten mérsékelt, de érzékelhető emelkedés látszik a hirdetési árakban. A kínálat mennyisége közben hajszálnyival szűkült, ami részben szezonális okokra vezethető vissza. A nyár végén megjelennek a piacon a friss egyetemisták, akik a nagyobb városokban egyszerre keresnek lakást a szeptemberi iskolakezdésre készülve.
Három ársáv, eltérő dinamika
A kiadó lakások átlagárai továbbra is jól elkülönülő sávokban mozognak: az elmúlt időszakban mindhárom árszint nagyjából párhuzamos mozgást…Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.