A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben bérleti díjak növekedése különösen Budapesten megtorpant – derül ki a Duna House elemzéséből.



A Duna House adatai alapján a befektetési célú eladások aránya az elmúlt 1 évben egyértelműen élénkülő képet mutatott, különösen Budapesten: a fővárosban 2024 nyarán még 26-32% között mozgott az ilyen tranzakciók aránya, 2025 nyarára viszont több hónapban is meghaladta a 35-40%-ot, augusztusban például 41%-ra ugrott.

Ez az elmúlt időszak egyik legmagasabb értéke, és jól jelzi, hogy az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után sok befektető döntött a kiszállás mellett.

Vidéken a tendencia vegyesebb, de ott is érzékelhető volt mozgás: míg 2024-ben jellemzően 23-27% között mozgott a korábbi befektetésként vásárolt ingatlanok eladási aránya, 2025 nyarán és ősszel több vármegyeszékhelyen, így Győrben, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben és Szegeden is többször 30% fölé emelkedett, ami szintén fokozódó piaci aktivitásra utal.

„Ez a tendencia jelzi, hogy az OSP bejelentése látványos piaci alkalmazkodást indított el: egyes befektetők értékesítik meglévő ingatlanjaikat, ami az első lakást vásárlók számára még nagyobb kínálatot eredményezhet. Ennek a fő oka, hogy a program keresletet szív ki a bérleti piacról, ami fékezheti a bérleti díjakat, és stagnálást vagy akár csökkenést is okozhat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.