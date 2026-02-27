Melyik a legjobb S&P 500 ETF? – Mutatjuk a fő különbségeket
Sokan azt gondolják, hogy ha két ETF ugyanazt az indexet követi, akkor a teljesítményük is ugyanaz lesz. De ahogyan két, ugyanúgy „kenyérnek” nevezett péktermék között is sorolni lehet a különbségeket, az S&P 500-at követő alapok között is meghatározó eltérések bújnak meg. Osztalékfizető vagy visszaforgató Nem csak kényelmi szempont, hogy az ETF kifizeti-e a hozamot, ez […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.