Hibrid munkavégzés és wellbeing – Ma már alapelvárás az irodapiacon!

Az irodapiac az elmúlt években gyökeresen átalakult: míg korábban elegendő volt a jó lokáció és az elfogadható bérleti díj, ma már a hibrid munkavégzésre alkalmas irodák és a wellbeing szempontokat előtérbe helyező munkahelyek számítanak alapkövetelménynek. A pandémia és az energiaárak emelkedése felgyorsította ezt a folyamatot, így a bérlők ma már sokkal nagyobb rugalmasságot, rövidebb szerződési időt és fenntarthatóbb irodamegoldásokat keresnek.

Rövidebb bérleti idő, nagyobb rugalmasság

Korábban 2–3 évre, vagy akár hosszabb időszakra kötöttek bérleti szerződéseket a cégek, ma viszont a piacon az éves irodabérlés vált meghatározóvá. A bérlők elsősorban a gyorsan költözhető irodákat keresik, és inkább 1–3 évre vállalnak elköteleződést. Ez a trend egyértelműen a rugalmasság iránti igényt mutatja, ugyanakkor a bérbeadók számára bizonytalanságot jelent.

Az elszabadult rezsiárak tovább nehezítik a helyzetet: a közös területeken átalánydíjas rendszer működik, amelyet utólag számolnak el, így a bérlők akár költségnövekedést is tapasztalhatnak. Ez még inkább a rövid távú bérleti szerződések és a rugalmas irodamegoldások felé tereli a keresletet.

Szolgáltatott irodák, coworking és wellbeing

A bérlők elvárásai messze túlmutatnak a bérleti időn és az energiahatékonyságon. Az utóbbi években kiemelten fontos lett a szolgáltatott irodák és coworking irodák iránti kereslet, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a változó munkavégzési szokásokhoz gyorsan alkalmazkodjanak.

A wellbeing irodák szintén előtérbe kerültek: a cégek nemcsak a dolgozók fizikai komfortját (ergonomikus bútorok, természetes fény, megfelelő szellőzés) szeretnék biztosítani, hanem a mentális jóllétet is. A modern munkavállalók elvárják, hogy munkahelyük támogassa őket a kiegyensúlyozott és egészséges életvitelben, ezért a bérlők egyre gyakrabban keresnek olyan irodaházakat, amelyek megfelelnek ezeknek a szempontoknak.

Fenntartható irodák iránti kereslet

A fenntarthatóság mára nemcsak környezetvédelmi, hanem üzleti szempont is. Egyre több vállalat tartja fontosnak, hogy zöld minősítéssel rendelkező irodaházban béreljen helyiséget, mivel ez javítja a cég reputációját a partnerek és a munkavállalók szemében. Az új generáció számára a környezettudatosság már alapvető elvárás, így a fenntartható irodák a versenyképesség kulcstényezőivé váltak.

Régi és új irodaházak közötti különbség

Míg az újonnan épült, modern irodaházak könnyedén igazodnak a fenti trendekhez – rugalmas terek, energiahatékony rendszerek, wellbeing szolgáltatások –, addig a régebbi épületek esetében fejlesztésre és modernizálásra van szükség. Azok az ingatlanok, amelyek nem tudják követni a piaci változásokat, hosszú távon versenyhátrányba kerülhetnek.

A mai irodapiacon már nemcsak az ár és a lokáció számít: a hibrid munkavégzés támogatása, a wellbeing szolgáltatások, a rugalmas bérleti feltételek és a fenntarthatóság váltak az iroda kiválasztásának legfontosabb szempontjaivá. A bérlők elvárják, hogy munkahelyük gyorsan alkalmazkodjon a változó körülményekhez, támogassa a munkavállalók jóllétét és illeszkedjen a környezettudatos gondolkodásba. A jövő irodája így egyre inkább szolgáltatásként működik – nemcsak helyszín, hanem a vállalati kultúra és a munkavállalói élmény központi eleme. A Regus szolgáltatott irodái ma már Budapesten és több nagyvárosban is megtalálhatók és tökéletesen megfelelnek a bérlők és a munkavállalók igényeinek, méghozzá 21. századi színvonalon.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.