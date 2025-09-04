Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a változás jelentős könnyítést jelenthet az idősebb első lakásvásárlók számára. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy továbbra sem használhatja ki minden Otthon Start iránt érdeklődő ezen kedvezményt. A Bankmonitor szakértői 9 élethelyzeten […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.