Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?

Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a változás jelentős könnyítést jelenthet az idősebb első lakásvásárlók számára. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy továbbra sem használhatja ki minden Otthon Start iránt érdeklődő ezen kedvezményt. A Bankmonitor szakértői 9 élethelyzeten […]

