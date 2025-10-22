A fulfillment megoldásokra specializálódott iLogistic hosszú távú bérleti szerződést írt alá a biatorbágyi CTPark Budapest West, 5000 négyzetméteres területére. Így a cég már 15 500 négyzetméteren folytatja tevékenységét. A folyamatos terjeszkedést az e-kereskedelem dinamikus fejlődése és a növekvő ügyféligények indokolják. A fenntartható megoldásokkal felszerelt épület prémium munkakörnyezetet és közösségi tereket is kínál a dolgozóknak.

Szeptemberben újabb mérföldkőhöz érkezett a CTP és az iLogistic együttműködése: a fulfillment szolgáltatásokat nyújtó vállalat – amelyet időközben felvásárolt a GLS, de továbbra is iLogistic márkanéven működik – hosszú távú bérleti szerződést írt alá a biatorbágyi CTPark Budapest West egyik csarnokára, így immár 15 500 négyzetméter területen végeznek / nyújtanak szolgáltatásokat. Ez a mostani megállapodás a cég 2018-as indulásához képest harmincszoros növekedést jelent, amikor még mindössze 500 négyzetmétert bérelt a parkban.

Az iLogistic fő tevékenysége az e-kereskedelmi vállalkozások számára nyújtott fulfillment-megoldások, vagyis a webáruházak teljes körű logisztikai kiszolgálása a raktározástól a csomagkezelésen át a kiszállításig. A dinamikusan növekvő ügyfélkör és a kiszolgált volumen folyamatos bővülése indokolta az újabb jelentős területigényt, amelynek kiszolgálására a CTP prémium irodai funkciókat is magában foglaló fejlesztéssel készül.

„Az elmúlt hét évben hihetetlen utat tettünk meg: az 500 négyzetméteres első raktárhelyiségünkből mára 15 500 négyzetméteres területre növekedtünk a CTP-vel közösen. Mindez nemcsak a saját növekedésünket, hanem az e-kereskedelmi piac robbanásszerű fejlődését is tükrözi. Az, hogy a GLS tulajdonába került a vállalat, stabil hátteret és rengeteg új lehetőségeket nyitott meg számunkra, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy továbbra is univerzális szolgáltatóként működjünk, hiszen ügyfeleink így ismernek és bíznak bennünk” – mondta Csereklyei Bálint, az iLogistic operatív ügyvezetője.

„A harmincszoros bővülésnél kevés dolog bizonyítja jobban, hogy a CTP ipari parkjaiban valóban van lehetőség a folyamatos növekedésre. Hiszünk benne, hogy az ilyen típusú fejlesztésekkel nemcsak bérlőink üzleti sikerét segítjük, hanem olyan környezetet teremtünk, ahol a növekedés nem korlát, hanem természetes következő lépés” – hangsúlyozta Kiss András, a CTP Magyarország régiós üzletfejlesztési vezetője, kiemelve a stabil és fenntartható háttér szerepét.

A BIA3 csarnok egy felújított, BREEAM „Very Good” minősítésű, napelemes rendszerrel és épületfelügyeleti megoldással (BMS) felszerelt, extra belmagasságú ingatlan, amely a fenntarthatóság és energiahatékonyság szempontjából is illeszkedik az iLogistic igényeihez. A bérlő munkavállalóinak kiemelten fontos a park közösségi tere, a Clubhaus, amelyet a mindennapokban is aktívan használnak.