EZT VÁRJÁK A MAGYAROK AZ INGATLANSZAKÉRTŐKTŐL ÉS -IRODÁKTÓL

A Duna House reprezentatív ingatlanpiaci kutatása szerint az ingatlanszakértői szolgáltatást a magyarok alapvetően hasznosnak és időtakarékosnak tartják, ennek ellenére társadalmi szintű berögzülések és jellemzően a jutalékokkal kapcsolatos félreértések miatt az ingatlanügyletek 40-50%-ában bukkannak fel profi tanácsadók. A kutatás az ingatlanértékesítőkkel és -irodákkal kapcsolatos legfontosabb elvárásokra is rávilágít.



A Duna House reprezentatív ingatlanpiaci kutatása szerint az elmúlt 3 évben ingatlant eladók és vásárlók megközelítőleg fele vette igénybe ingatlanszakértő segítségét, míg az elkövetkező 3 évben eladást vagy vásárlást tervezők 40%-a tervezi profi tanácsadó bevonását. Az ingatlanszakértőkkel tapasztalattal bírók körében a 40+-os korosztály és a felsőfokú végzettségűek felülreprezentáltak.

A válaszadók szerint leginkább akkor érdemes szakértő segítségét kérni, ha gyorsan kell eladni/megvásárolni egy ingatlant (29%), ha bizonytalanok az eladási/vásárlási folyamat lépéseivel kapcsolatban (29%), ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben (29%), illetve ha már több mint 6 hónapja nem sikerül eladni/vásárolni (26%), vagy már 3-6 hónapja keresnek/hirdetnek hiába egy ingatlant (19%). A megkérdezettek közül csupán 12% gondolja azt, hogy minden helyzetben célszerű szakértő segítséget kérni.

Általánosságban kijelenthető, hogy mind eladási, mind vételi oldalon az a legnagyobb hozzáadott érték, ha az adásvételi folyamatot a kiválasztott szakértő teljeskörűen, elejétől a végéig koordinálja, tehermentesítve az eladókat és vevőket. Beleértve a hitelfelvételi és jogi támogatást, és a megfelelő árazás mellett a sokszor feszes, idegtépő alkuhelyzetek lebonyolítását is.

Ha életkorok szerint is megnézzük, a 18-29 év közöttiek számára a szakértők kommunikációs készsége, rugalmassága és a folyamat során biztosított elérhetősége minden más korosztályhoz képest sokkal többet nyom a latban. Az 50+-os korosztály pedig egyértelműen a legszigorúbb, vagyis az ő esetükben minden tényező sokkal magasabb elvárásként jelenik meg a többi korcsoportnál mértekhez képest.

„Kutatásunk szerint az ingatlanközvetítőkkel szembeni általános elvárások között a legeslegfontosabb, hogy a szakértők naprakész ingatlanpiaci és lakásfinanszírozási információkkal rendelkezzenek, és napról napra kövessék a jogi és szabályozási változásokat is. Ezzel a Duna House esetében, mondhatni, nyitott ajtókon dörömbölnek, hiszen a Barométer című kiadványunk immár csaknem 15 éve számít a legmeghatározóbb hazai ingatlanpiaci adatközlésnek. És a hatalmas adatvagyonból nemcsak a szakma és az iparági döntéshozók, hanem természetesen az országos hálózatunk is „táplálkozik”. A cégcsoportunkhoz tartozó Credipass pénzügyi tanácsadóival közösen pedig egykapus rendszerben működünk, vagyis a folyamat elejétől a végéig nyújtunk komplex támogatást. Mindez az Otthon Start Program által forráspontig fűtött piacon óriási segítséget jelenthet” – mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

MI A HELYZET AZ INGATLANIRODÁKKAL?

A kutatás eredményei szerint Magyarországon az ingatlanirodákkal kapcsolatos elengedhetetlen igények a következőképpen alakulnak: átlátható jutalékstruktúra (83%), naprakész információkat hordozó (79%), profi fotókkal ellátott (77%) hirdetések, rendszeres kapcsolattartás a teljes folyamat során (77%), rendelkezésre álló ügyfélszolgálat (69%).

„Az ügyfelek nagy része teljesen jogosan várhatja el a folyamatos kapcsolattartást és a proaktív működést a kollégáink részéről, ennek ellenére a kutatásunkban előkelő helyen felbukkanó kritika az, hogy az ingatlanszakértők időnként túlontúl rámenősek. Ezzel természetesen oktatási és továbbképzési területen is dolgunk van, hogy életük legnagyobb vagyontárgya esetében az ügyfelek minél empatikusabb, megértőbb, az élethelyzetüknek és személyiségüknek megfelelő támogatást kaphassanak” – tette hozzá Máté Ferenc.