Csodás Duna-parti otthonok egy újjászülető városnegyedben

Újbudán a Budafoki út és a Duna-part térsége hosszú ideig ipari övezetként volt ismert, ám a következő évtizedekben teljesen új arculatot kap. A régi gyárak és raktárak helyén modern, vegyes funkciójú városrészek születnek: új lakónegyedek, irodaházak, egyetemi és kutatási központok alakítják át a környéket.

Újbuda újjászületése: a rozsdaövezettől a modern városnegyedig

A megújulás folyamata már elindult, és a barnamezős illetve a rozsdaövezetté nyilvánított területek átalakítása révén egyre több hely válik élhető, pezsgő városi környezetté. Megkezdődött néhány vízparti, modern lakópark fejlesztése…