A Duna House havi tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2026 márciusában országosan 11 554 lakóingatlan cserélt gazdát, miközben a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege elérhette a 240 milliárd forintot.

A januári és februári visszafogott tranzakciószámok után márciusban érdemben élénkült a hazai ingatlanpiac. A hónapban mért 11 554 adásvétel közel 32%-kal haladja meg a februári volument, miközben a tavalyi, kiemelkedően erős márciusi szinttől mindössze 5,3%-kal marad el.

Az idei márciusi teljesítmény a tavalyi élmezőnyhöz közelít: a Duna House adatai szerint 2025-ben csupán március és szeptember hozott magasabb forgalmat.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai alapján a jelzáloghitel-piacon idén márciusban 240 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel szerződött. Ez az összeg mindössze 2,2%-kal marad el az előző hónapétól, a tavaly márciusi, a Magyar Nemzeti Bank által publikált adatokhoz képest pedig több mint 74%-os növekedést jelent.