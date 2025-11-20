AZ OTTHON STARTTAL LEGINKÁBB EZEKET A LAKÁSOKAT VISZIK

A Duna House októberi adatai szerint az Otthon Start Program (OSP) látványosan átalakította a keresletet: Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.



Budán tavaly ilyenkor még a 60-80 m²‑es lakások domináltak (25%), idén októberre viszont a 40-60 m²‑es kategória vette át a vezetést (29%). Pesten még látványosabb a változás: a 40-60 m²‑es lakások aránya 30%-ról 42%-ra ugrott, miközben a nagyobb, 60-80 m²‑es ingatlanok visszaszorultak (23% → 14%).

„A 20-40 m²‑es lakások iránti kereslet is erősödött, ami szintén a fiatalabb, első lakásukat vásárlók aktivitását jelzi. A változások mögött egyértelműen az OSP hatása áll: új vevői rétegek léptek be a piacra. A reálisan árazott ingatlanok szinte azonnal komoly érdeklődőket vonzanak és rövid időn belül elkelnek” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Országosan továbbra is a 40-60 m²‑es lakások a legnépszerűbbek (31% → 29%), ugyanakkor a 80-100 m²‑es kategória aránya nőtt (12% → 15%). Pest vármegyében különösen látványos a változás: a 60-80 m²‑es ingatlanok mellett a nagyobb, 80-100 m²‑es otthonok aránya is emelkedett (14% → 19%).

A program által kínált hitelkereteknek köszönhetően így sok család nagyobb lakáshoz juthatott.

Az OSP tehát kettős hatást gyakorolt a piacra: