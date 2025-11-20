Elindult a Revital Park építése – Újbuda új zöld városnegyede formálódik
Megkezdődött a Revital Park építése, amely Újbuda egyik legnagyobb szabású és leginnovatívabb lakófejlesztése lesz. A Fehérvári úton, a XI. kerület szívében megvalósuló projekt a fenntarthatóság, a modern városi életforma és a természetközeli szemlélet találkozását képviseli. A fejlesztés célja, hogy egy új, élhető és közösségi alapokon nyugvó városrészt hozzon létre Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő környezetében.
Revital Park – Újbuda új zöld városnegyede
A Revital Park nem csupán egy újépítésű lakópark, hanem egy komplex városmegújító beruházás, amely a jövő életmódját hozza el…Tovább a teljes cikkre
