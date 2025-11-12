Az Otthon Start Program októberre átalakította a lakáspiaci erőviszonyokat: az alacsonyabb jövedelmű és fiatalabb vevők számára is elérhetőbbé vált a vásárlás, miközben a piac egészére a stabilitás jellemző. A hitelezési és tranzakciós trendek azt mutatják, hogy a támogatási rendszer nemcsak élénkítette, hanem ki is egyensúlyozta a piacot.

11 518 adásvétel történt októberben, ami 7%-os havi csökkenés, de 7,3%-kal meghaladja az előző évit.

történt októberben, ami 7%-os havi csökkenés, de 7,3%-kal meghaladja az előző évit. Az Otthon Start Program hatására nőtt a fiatal és alacsonyabb jövedelmű vevők aránya, különösen a vidéki és agglomerációs térségekben.

hatására nőtt a vevők aránya, különösen a vidéki és agglomerációs térségekben. A lakásárak és értékesítési idők stabilizálódtak, miközben a panellakások továbbra is gyorsan és jól értékesíthetők.

Tranzakciós aktivitás: élénk piac, szezonális korrekcióval

2025 októberében a Duna House becslése szerint 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát, ami szeptemberhez képest 14,2%-os visszaesést jelent, ugyanakkor éves szinten 7,3%-os növekedést mutat. A szeptemberi kiugró értékek után ez természetes korrekció, a piac továbbra is élénk. Az Otthon Start Program hatása októberben is érezhető volt: a nyár végi roham után az őszi hónapokban is jelentős maradt a vevői érdeklődés.

Hitelpiac: rekordugrás az Otthon Start nyomán

A lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege a Credipass becslése alapján októberben elérhette a 196 milliárd forintot, ami 85%-os havi és 66%-os éves növekedést jelent. Ez a hitelpiaci dinamika közvetlenül az Otthon Start Program hatásának tudható be, amely nemcsak élénkítette, hanem kiszélesítette a keresletet.

Vevői profil: fiatalabb, első lakásukat vásárlók előretörése

A 30–40 éves korosztály dominálta az októberi vásárlásokat, de a 20–30 évesek aránya is nőtt. Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya 21%-ról 41%-ra emelkedett, míg vidéken 26%-ról 43%-ra. A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, ami azt jelzi, hogy az Otthon Start Program valóban helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat. A befektetési célú vásárlások aránya ezzel párhuzamosan csökkent.

Eladói oldal: stabil kínálat, befektetések értékesítése

Az eladók körében továbbra is az 50–60 év közötti korosztály a legaktívabb, de nőtt a 30–40 éves eladók aránya is. A leggyakoribb eladói motiváció a korábbi befektetés értékesítése volt, ami stabil kínálatot biztosít a piacon.

Ártrendek és értékesítési idők: szegmentált, gyorsuló piac

A panellakások ára Budapesten 1,1–1,25 millió Ft/m² között stabilizálódott, míg a téglalakások ára Budán közel 1,3 millió Ft/m², Pesten 1,2 millió Ft/m² körül alakult. Vidéken a téglaépítésű ingatlanok négyzetméterára keleten 440 ezer, nyugaton 503 ezer forint volt. Az értékesítési idők jelentősen rövidültek: Budapesten a panellakások 55–68 nap alatt keltek el, a téglalakások esetében 120 nap alá csökkent az átlagos idő. Ez a gyorsulás különösen a jó állapotú, reális áron kínált ingatlanoknál volt megfigyelhető.

Regionális különbségek: Pest megye és vidék

Pest vármegyében a tranzakciók 69%-a 50 millió Ft feletti áron zárult, míg vidéken az ingatlanok 46%-a 40 millió Ft feletti értéket képviselt. A négyzetméterárak alapján Pest megyében 61%-ban a 600 ezer Ft feletti kategória dominált. Ezek az értékek jól illeszkednek az Otthon Start által támogatott hitelkeretekhez.

Kerületi preferenciák: XIII. kerület vezet

Budapesten továbbra is a XIII. kerület a legnépszerűbb, az érdeklődők 22,6%-a jelölte meg preferált célpontként. Zugló és Újbuda holtversenyben követik 18,5%-kal.