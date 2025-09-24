Tavaly augusztushoz képest átlagosan harmadával rövidült az ingatlanok értékesítési ideje Magyarországon. A Duna House legfrissebb elemzéséből kiderül, hogy vidéken a téglaépítésű lakások 4–5 hónapos értékesítési időszaka mára 3 hónap körülire rövidült, míg a panelek esetében jellemzően 2–4 héttel gyorsabban kelnek el a lakások.



A 2025 júliusában bejelentett és szeptember 1-jétől elérhető Otthon Start Program hatása már az indulás előtti hónapokban látható volt. A vevők egy része az árak emelkedésétől tartva még a program indulása előtt igyekezett vásárolni, így 2025 júniusától az értékesítési idők látványosan rövidültek.

„Augusztusban a téglaingatlanok értékesítése már közel 50 nappal gyorsabb volt, mint 1 évvel korábban, a panelek esetében pedig 27 napos csökkenés mérhető” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

REGIONÁLIS ÉS SZEGMENSBELI KÜLÖNBSÉGEK

A panelpiacon a vidéki és budapesti trendek egyaránt gyorsulást mutatnak, de eltérő mértékben. Vidéken a keleti régióban az értékesítési idő egy év alatt 93 napról 72 napra, nyugaton pedig 94 napról 84 napra csökkent, vagyis jellemzően 2–3 hét rövidülés történt.

Budapesten ennél jóval látványosabb a gyorsulás: Pesten 78 napról 58 napra esett vissza az értékesítési idő, Budán pedig 95 napról mindössze 51 napra, ami több mint 40 napos csökkenést jelent. Ez azt mutatja, hogy a fővárosi panelek, különösen a budai oldalon, kiemelten keresetté váltak.

A használt téglalakásoknál szintén jelentős a rövidülés, de itt a vidéki és fővárosi szegmens egyaránt dinamikusan erősödött. Vidéken keleten 138 napról 94 napra, nyugaton 142 napról 108 napra csökkent az értékesítési idő, vagyis a korábbi 4–5 hónapos értékesítési időszak mostanra 3 hónap körülire rövidült.

Budapesten a belváros mutatja a legnagyobb ugrást: 126 napról 81 napra esett vissza a forgási sebesség, miközben a budai oldal 122 napról 85 napra, a pesti oldal pedig 117 napról 79 napra gyorsult. Ez jól jelzi, hogy a fővárosi téglalakások minden szegmensben dinamikusan kelnek el, a belvárosban pedig kifejezetten erőteljes a keresletélénkülés.

A 12 hónapos összehasonlítás egyértelmű keresletélénkülést mutat, amelyben fontos szerepet játszott az Otthon Start Program is, ugyanakkor a piaci dinamika mögött több trend áll együttesen.