Vége a 3% alatti álomkamatnak? Fontos változást jelentett be az egyik nagybank az Otthon Start hitelnél
Miközben egyre többen készülnek első lakásuk megvásárlására az Otthon Start Program segítségével, fontos változás lépett életbe az egyik nagy hazai banknál. Június 1-jétől az UniCredit Bank már nem kínál 3 százalék alatti kamatot a kedvezményes lakáshitelnél, így lezárul egy rövid időszak, amikor a támogatott konstrukció a jogszabályi plafonnál is kedvezőbb feltételekkel volt elérhető – derül ki a Bankmonitor cikkéből.
Bár első ránézésre a módosítás nem tűnik drámainak, hosszabb távon több százezer forintos különbséget is jelenthet azok számára, akik most készülnek…
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.