Ilyen lesz a közlekedés a Kelenföldi pályaudvarnál

Nagyszabású építkezések formálják át a Kelenföldi pályaudvar környékét. Az M1-M7 autópályák kivezető szakasza felőli oldalon a Budapest ONE különleges, hullámos formavilágú irodaháza épül, a vasút másik oldalán az Etele Plaza egész Újbuda kereskedelmi- és szórakoztatóiparának kiemelkedően fontos láncszemeként működik majd. A környék fejlődését tovább növelheti a dél-budai “szuperkórház”, illetve egy multimodális eszközváltó csomópont tervezett megvalósítása.

A kelenföldi pályaudvar és környéke a 2014-ben elkészült felújítási munkák óta folyamatosan fejlődik, melyben a 4-es metró végállomása is kiemelt szerepet játszik. Kelenföld egy nagyszabású városfejlesztési folyamaton megy keresztül, melynek részeként több jelentős beruházás is zajlik. A fenntartható megoldásairól ismert építész cégcsoport, a Paulinyi-Reith & Partners által a területre tervezett épületek bár nagyban eltérnek egymástól, ki is egészítik egymást.

A vasút két oldalán megvalósuló két épület funkcióiban kiegészíti egymást. Az Etele Plaza a környék lakói mellett a Futureal által fejlesztett Budapest ONE mintegy 6.000-10.000 dolgozója számára biztosít majd kikapcsolódási, vásárlási, étkezési és egyéb szolgáltatási hátteret, illetve válhat Budapest nyugati szolgáltatási kapujává mind a vasúton, mind pedig a közúton érkezők számra.

2013-ban a Budapest ONE irodaház és a vasútállomás közötti területre – az általános városfejlesztési elképzelések részeként – a Budapesti Közlekedési Központ egy multimodális eszközváltó csomópontra is kiírt tervpályázatot, melyet a Paulinyi-Reith & Partners nyert. A P-RP tervei szerint a metróaluljáró feletti buszpályaudvar és az 500 férőhelyes P+R parkoló a terepviszonyokat kihasználva szintben elkülönülne a kerékpáros és gyalogos közlekedéstől. Így – a vasútállomással kiegészülve – az ország legnagyobb nyugat-európai színvonalú multimodális közlekedési csomópontja jöhetne létre. Az elkövetkező években a környék fejlődését tovább növelheti a dél-budai “szuperkórház” megépülése.