Alig mozdulnak a lakásárak, de jó telkek még vannak a Rákosokon

Idén a tavalyinál szerényebb mértékű áremelkedés volt jellemző az ingatlanpiacra a XVII. kerületben. Egyre kevesebb a vállalkozói lakásépítésre vagy más hasznosításra alkalmas telek, de azért van még pár. Ezekből is szemezgetünk.

Körképünkben először lakóingatlanok jönnek. Jó tudni, hogy idén már van egy kis tér az alkura, ha vevőként lépünk a piacra. Érdekes, hogy egy éve még sok családi háznál egyenesen licitálni lehetett csak, s ez értelemszerűen drágította az ingatlanokat. A Balla Ingatlan szerint jelenleg a lakások és az új, illetve újszerű házak esetében 0-5 százalékot, korszerűtlen és 20 évnél idősebb házak esetében viszont akár 3-8 százalékot is tudnak alkudni a vevők.

Rákosligeten ilyen konyhák is vannak.

A XVII. kerületben az értékesítési idők ugyanakkor nagyon változóak: piacképes, illetve keresett ingatlanoknál itt is a “sorbanállás” jellemző: ezek akár 1-5 nap alatt értékesíthetők, ugyanakkor a jelentősebb ráfordítást igénylő, rossz elhelyezkedésű, túlméretezett, nehezen eladható házak 2 évnél hosszabb időre is beragadhatnak a piacon.

Igényes ház Rákoskeresztúron.

„Ami az elhelyezkedést illeti, a XVII. kerületben Rákosliget, Felső-Rákoshegy a legvonzóbb városrész a vevők számára, de a csekély kínálat miatt ma már a kerület más részei iránt is tapasztalható vásárlói érdeklődés. A patinás városrészek mellett azok a területek is célponttá váltak a vevők számára, ahol a felújításoknak és új építéseknek köszönhetően a környék általános minősége és megítélése javult. – mondta el Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan kerületi vezetője.

Rákoscsabán várja új tulajdonosát ez a ház.

Ami az újépítésű ingatlanokat illeti, a X. kerületben teljesen hiányoznak a piacról, de a XVII. kerületben is rendkívül szerény a kínálat a kereslethez képest, ráadásul aránytalanul drágák is a használt ingatlanokhoz viszonyítva. A jellemző, 500-600 ezer forintos négyzetméterárak túl magasak az itteni fizetőképes kereslet számára. Ugyancsak a túl magas árak jellemzők a bérlakások piacára is, ahol egy 37-40 négyzetméteres lakásért 120 ezer forintot kérnek el a tulajdonosok havonta. Ez azonban a bérlési lehetőséget keresők többsége számára gyakorlatilag megfizethetetlen.

Sokkal több üzletei lehetőség van ugyanakkor az építési telkek piacán. Ugyan kevés megfelelő akad, de aki megcsíp ilyet, az magas haszonnal tud ott projektet indítani. Ezért gondoltuk, hogy például a következő terület Rákoskeresztúron alkalmas lehet erre a célra.

Ez egy kicsit több, mint 7000 négyzetméteres földdarab, kitűnő helyen van és csak 143 millió forint, ami jó ár-érték arányt mutat. Mivel két külön telekből áll, azok akár külön is megvásárolhatók