Így működik a plázák világa: “Szinte arcra adják a bérleti díjakat”

Számos változással néz szembe nemcsak az egész ingatlanpiac, de a kiskereskedelmi szektor is, az online vásárlások térnyerése, a most épülő egyre modernebb plázák biztosan változásokat fognak hozni a magyar, de főleg a budapesti vásárlási szokásokra. Az új bevásárlóközpontok miatt vajon bezárhatnak a régebbi, kevésbé forgalmas üzletekkel rendelkező helyek? Lesz még értelme fizikai boltokat fenntartani, ha egyre népszerűbbé válik az online vásárlás? Leválthatják a robotok az eladókat? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Berendi Andrással, a Roland Divatház Zrt. tulajdonosával. A divatház neve alá olyan márkák tartoznak, mint a Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Marc O’Polo, vagy épp a Calvin Klein. November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS