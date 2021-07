Vidék és Budapest körkép – kiadó lakások és a friss ponthatárok

Indulhat a roham a kiadó lakásokért az egyetemvárosokban, hiszen már csak szűk 1 hetet kell várni, hogy bejelentsék a 2021-es felvételi ponthatárokat. A Felvi.hu friss adatai alapján idén is nagy számban jelentkeztek a továbbtanulni vágyók az ország felsőoktatási intézményeibe és az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a legjobb ingatlanok villámgyorsan bérlőre vagy új tulajdonosra találnak. Ezért, aki még nem tette meg a szükséges lépéseket, jobb, ha most alaposan szétnéz a piacon. Az OTP Ingatlanpont szakértői feltérképezték a nagyobb egyetemvárosok albérlet- és ingatlankínálatát.



Idén július 22-ére esik a felsőoktatási intézmények felvételi ponthatárainak kihirdetése, a FELVI.hu adatai alapján idén több mint százezer leendő hallgató várja tűkön ülve a nagy napot. A hagyományos nyári szezonális lassulás után ilyenkor indul meg a roham a legjobb kiadó lakásokért, a bérleti lehetőségekért, ám a pandémia miatt azonban még mindig sok a bizonytalanság. Az ingatlanpiac vegyes képet mutat, valahol már élénkül a kereslet, míg másutt még a kivárás jellemző a kiadó lakások körében.

„Az ingatlanpiac és a bérbeadók mindig nagy várakozással tekintenek a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésére, az idei évben ez különösen igaz, mert a tavalyi nagy zuhanás után idén a lassan emelkedő tendencia ellenére még mindig érződik a járvány hatása a bérleti díjakon. A fokozatos nyitás ugyanakkor bizalomra ad okot, és amennyiben a távoktatást ismét felváltja az intézmények látogathatósága, az valószínűleg a piacon is érzékeltetni fogja hatását. Azoknak a szülőknek, akik – azon túl, hogy gyermekük lakhatását biztosítanák az egyetemi tanulmányok alatt – ingatlanbefektetésben is gondolkodnak, a lakásbérlés helyett továbbra is kiváló megoldás lehet egy egyetemhez közeli lakás megvásárlása” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A XI. kerület lakáspiaca már felpörgött

Hagyományosan a főváros VIII., IX. és XI. kerületei – az ELTE, BME, Semmelweis Egyetem, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem campusainak környéke – a legnépszerűbbek az egyetemisták körében. A tavalyi évben, a NAV – még nem teljes körű – adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérképben közzétett számok alapján, a korábbi évekhez képest jóval mérsékeltebb, de egyértelmű, 2-8 százalék közötti volt az ingatlanár emelkedés ezekben a kerületekben. 2020-ban a VIII. kerületben 626 ezer, a IX. kerületben 694 ezer, a XI. kerületben pedig 773 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, fontos azonban megemlíteni, hogy a VIII. kerület frekventáltabb részein, mint például a Palotanegyedben, vagy a Corvin negyed közelében az átlagnál jóval magasabb árakra bukkanhattak az érdeklődők.

„Az egyetemi kerületek albérletpiacán számottevő élénkülés még nem észlelhető idén, kivétel a XI. kerület, ahol az egyetemek környékén a lakás-adásvételek száma az utóbbi pár hónapban jelentősen megugrott. Ezzel együtt pedig felértékelődtek a kerület lakásai is, amely az árakban is megmutatkozik. Az újszerű lakások akár pár nap alatt is elkelnek az egyetemi kerületekben. Változó tendenciát tapasztalhatunk a lakóingatlanok méretében is: korábban akár egy egyszobás lakásba is szívesen költözött két egyetemista, akár főbérlő-albérlői viszonyban, a távoktatás elterjedésével most inkább a 1,5-2 szobás ingatlanok iránt nagyobb a kereslet, ahol két helyiségben elszeparálva hallgathatják előadásaikat az egyetemisták” – mondta el piaci tapasztalatait Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

A vidéki egyetemvárosok vegyes képet mutatnak: van, ahol élénk a kereslet, máshol még kivár az ingatlanpiac

Székesfehérváron élénkül a piac, a győri egyetemisták jóval válogatósabbak

Az ország északnyugati régiója bővelkedik neves egyetemekben: Székesfehérváron az Óbudai Egyetem, a Kodolányi Egyetem több szakirányú képzése, a Budapesti Corvinus Egyetem szintén több szakirányt biztosító kihelyezett campusa, és a győri Széchenyi István Egyetem várják a hallgatókat. A tavalyi évben 424 ezer forintos átlag négyzetméterárral Székesfehérvár volt a második legdrágább megyeszékhely, ám Győr is előkelő helyen végzett; itt átlagosan 411 ezer forintban került a lakóingatlanok egy négyzetmétere.

„Míg Székesfehérváron rendkívül gyorsan talál gazdára egy ingatlan, Győrben inkább válogatnak a lakáskeresők. Győrben az egyetemisták főként a használt lakások iránt érdeklődnek; kevésbé keresik az újépítésű ingatlanokat, amik jellemzően kisebb területűek és drágábbak. Míg egy újépítésű garzonlakás a 35 millió forintot is elérheti, egy nagyobb alapterületű, használt panel értéke 26 millió forint körül mozog. Ezzel ellentétben Székesfehérváron már szabad telket is nehéz kifognia a vásárlóknak, de az albérleti piacon továbbra sem érzékelhető még jelentős keresleti- és árváltozás” – körvonalazta a helyi sajátosságokat Goreczki Szabolcs, OTP Ingatlanpont északnyugat-magyarországi régióvezetője.

Miskolc, Eger és Debrecen ingatlanpiacát még nem rohamozták meg

Debrecen – amely számos újépítésű projektben, helyi munkalehetőségekben is bővelkedik – volt 2020-ban a legdrágább megyeszékhely 429 ezer forint átlag négyzetméterárral, Eger (330 ezer forint / m2) és Miskolc (237 ezer forint / m2) átlagárai a rangsorban jóval hátrébb helyezkedtek el.

Farsang Sándor, OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetője a térség piacáról így nyilatkozik: „Az egyetemi felvételik kapcsán megszokott vásárlási hullám egyelőre nem érte el ezeket a városokat, nagy eséllyel az utolsó pillanatban fognak dönteni a vásárlók annak függvényében, hogy miként alakulnak az őszi képzések. A pontszámok kihirdetését követően azonban könnyen beindulhat a lakáspiac ezen része is.”

Lenn délen: Szeged és Pécs

Szegeden egyelőre nehéz jó lakást találni, Pécsett egyre keresettebbek a kiadható többszobás ingatlanok

A Szegedi Tudományegyetemnek otthont adó alföldi megyeszékhelyen átlagosan 353 ezer forintos négyzetméteráron kelt el egy ingatlan 2020-ban.

„Számos tényező befolyásolja most az ingatlanpiacot: a keresleti oldal Szegeden hasonlóan alakul, mint a korábbi években – eltekintve a tavalyi évtől. Van egy stabil érdeklődői kör, akik le szeretnének telepedni az egyetemi éveikre egy 1-2 szobás, frekventált helyen fekvő lakásba, ám az éppen szűk kínálati oldal limitálja a lehetőségeiket. Sokan keresnek befektetési céllal ingatlanokat, de az ilyen típusú lakások rendkívül túlárazottak, így az érdeklődőknek nem éri meg befektetni, és ez az egyetemisták lakáshelyzetére is kihat” – mondta Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője.

A Pécsi Tudományegyetem az ország legrégebbi és egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. A város 2020-ban a középmezőny vége felé végzett a megyeszékhelyek árrangsorában, négyzetméterenként átlagosan 310 ezer forintba került itt egy lakóingatlan.

„A pécsi ingatlanpiac bővelkedik befektetési szándékkal érkező vásárlókban, egyre keresettebbek az olyan, 2 vagy több szobás ingatlanok, amiket akár több diáknak is ki lehet adni. Jellemzően 20-22 millió forint közötti áron érdeklődnek ekkora méretű lakások iránt az egyetemi karok vonzáskörzetében” – foglalta össze tapasztalatait Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője.