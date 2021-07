Igyekezzen, mert Balatonföldváron már csak néhány lakás érhető el ebben a nívós, víz közeli, új építésű luxustársasházban. Ha sok időt akar a Balatonon tölteni, vagy nem akar a zsúfolt hotelekben, panziókban nyaralni, esetleg jó befektetést keres, akkor most mutatunk önnek egy tippet. Igen sokan keresgélnek most a Balaton mellett, így az árak is emelkedőben vannak,…

The post Balatonföldvár: őszre elkészül ez az új luxusház! appeared first on Otthontérkép Magazin.