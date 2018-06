Megvédi az MNB a magyar családokat, és ez még nem minden

A helyes cél érdekében tett helyes lépés az MNB mai bejelentése az adósságfékszabályok módosításáról, amit már a piac is várt. Senkinek nem érdeke ma Magyarországon, hogy a kamatkörnyezet nagyobb emelkedése előtt talán csak egy-két évvel az egykori devizahitelekéhez fogható törlesztőrészlet-emelkedésnek tegye ki háztartások százezreit – és ezt jó, ha a már létező szabályok is lekövetik. A módosításnak azonban a “magyar családok megvédése” mellett érdemi mellékhatásai is lehetnek, amelyek már nem minden körülmények között lesznek pozitívak. Most vennél fel hitelt? Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!